Кавазашвили — о Кутепове: «Сожалею, что такой игрок покидает «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном переходе экс-защитника «красно-белых» Ильи Кутепова в «Пари НН».

Экс-футболист выразил сожаление в связи с уходом Кутепова из «Спартака».

«Для меня это, честно говоря, непонятно. Этот футболист ещё недавно играл в основном составе клуба и сборной России. И вдруг он, оказывается, не подходит «Спартаку». Что это за тренеры в клубе, которые не могут разобраться в футболисте, который способен играть на нескольких позициях», — приводит слова Кавазашвили «Рб Спорт».

Кавазашвили считает, что Кутепову стоит перейти в клуб, где он будет пользоваться доверием со стороны тренерского штаба.

В минувшем сезоне 28-летний Кутепов провёл за «Спартак» пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.