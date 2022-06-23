Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили — о Кутепове: «Сожалею, что такой игрок покидает «Спартак»

23 Июня 2022 • 13:16 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.55 4.40 5.70
09.07 18:00

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном переходе экс-защитника «красно-белых» Ильи Кутепова в «Пари НН».

Экс-футболист выразил сожаление в связи с уходом Кутепова из «Спартака».

«Для меня это, честно говоря, непонятно. Этот футболист ещё недавно играл в основном составе клуба и сборной России. И вдруг он, оказывается, не подходит «Спартаку». Что это за тренеры в клубе, которые не могут разобраться в футболисте, который способен играть на нескольких позициях», — приводит слова Кавазашвили «Рб Спорт».

Кавазашвили считает, что Кутепову стоит перейти в клуб, где он будет пользоваться доверием со стороны тренерского штаба.

В минувшем сезоне 28-летний Кутепов провёл за «Спартак» пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Илья Кутепов Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июня
13:48 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» заинтересовались предложением бразильского клуба по Алберто
13:40 · Россия. Премьер-лига
Языджи высказался о своём уходе из ЦСКА
13:33 · Россия. ФНЛ
Йокич: «Кашчелан — легенда»
13:30 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на интерес к Языджи
13:20 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор ЦСКА объяснил, почему «армейцы» не смогли выкупить Языджи
13:16 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили — о Кутепове: «Сожалею, что такой игрок покидает «Спартак»
13:04 · Россия. Премьер-лига
«Коринтианс» продвинулся в переговорах по поводу перехода форварда «Зенита»
12:57 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Дзюба не дурак, но он допустил много ошибок
12:50 · Россия. ФНЛ
Тренер «Нефтехимика»: Задача только одна — выигрывать
12:45 · Россия. ФНЛ
«Енисей» подписал новый контракт с Кичиным
12:31 · Россия. Премьер-лига
Один из лидеров «Локомотива» получил травму ахиллова сухожилия
12:26 · Россия. Премьер-лига
Скопинцев хочет стать легендой «Динамо» 1
12:16 · Россия. ФНЛ
Молодой полузащитник «Спартака» перешёл в «СКА-Хабаровск»
12:11 · Россия. Премьер-лига
Галицкий получит награду за свой вклад в развитие футбола
12:09 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака»: Бойкот? Это было сделано для того, чтобы разогреть публику 1
Все новости
Рекомендуем