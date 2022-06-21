Умяров рассказал, в какой момент понял, что Ваноли покинет «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о том, как уходил из клуба итальянский тренер Паоло Ваноли.

Футболист признался, что после финального матча Кубка России против «Динамо» (2:1), почувствовал скорый уход тренерского штаба команды.

«Когда мы прощались после матча с «Динамо», промелькнула мысль, что они могут уйти. Но я не был уверен до конца. Они прощались так, будто уходят. Я ещё спросил у Ваноли: «Надеюсь, мы не прощаемся?» Но однозначного ответа не последовало», — приводит слова Умярова «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что понимает решение специалиста, покинувшего команду из-за совокупности различных факторов, в том числе и семейных.

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года. Под руководством итальянского наставника «красно-белые» заняли 10-е место в турнирной таблице РПЛ, а также выиграли Кубок России.