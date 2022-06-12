Отец Черышева ведёт переговоры с российскими клубами о переходе футболиста

Хинес Карвахаль, агент экс-полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, высказался о возможности перехода футболиста в российский клуб.

В разговоре с РИА Новости Карвахаль сообщил, что в России делами Черышева занимается его отец Дмитрий Черышев.

Ранее сам игрок заявил, что среди возможных вариантов продолжения карьеры присутствуют как российские, так и турецкие клубы.

Напомним, что Черышев является воспитанником мадридского «Реала», за который провёл в общей сложности семь матчей, записав на свой счёт один забитый гол и одну результативную передачу.

В минувшем сезоне полузащитник отметился одним голом и двумя результативными передачами в 20 проведённых матчах в составе «летучих мышей».