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Отец Черышева ведёт переговоры с российскими клубами о переходе футболиста

12 Июня 2022 • 14:57 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Хинес Карвахаль, агент экс-полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, высказался о возможности перехода футболиста в российский клуб.

В разговоре с РИА Новости Карвахаль сообщил, что в России делами Черышева занимается его отец Дмитрий Черышев.

Ранее сам игрок заявил, что среди возможных вариантов продолжения карьеры присутствуют как российские, так и турецкие клубы.

Напомним, что Черышев является воспитанником мадридского «Реала», за который провёл в общей сложности семь матчей, записав на свой счёт один забитый гол и одну результативную передачу.

В минувшем сезоне полузащитник отметился одним голом и двумя результативными передачами в 20 проведённых матчах в составе «летучих мышей».

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Денис Черышев Дмитрий Черышев
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