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Аленичев: «Легионеры не понимают, что такое спартаковский футбол»

10 Июня 2022 • 09:31 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Бывший полузащитник и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением об иностранных футболистах московского клуба.

Специалист считает, что в нынешнем составе «красно-белых» играет обилие легионеров, не понимающих, что такое спартаковский футбол. Именно этот фактор Аленичев назвал основной причиной неудовлетворительных результатов команды в минувшем сезоне.

«Когда мы обыгрывали всех, из легионеров в нашем составе был только Робсон. Хотя и он уже на тот момент был больше русским, чем бразильцем», — приводит слова Аленичева «Прессбол».

Напомним, Аленичев выступал за «Спартак» в период с 1994 по 1998 год. В составе «красно-белых» футболист четыре раза выигрывал чемпионат России и дважды Кубок страны.

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ, а также завоевал Кубок России впервые за 19 последних лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Аленичев
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