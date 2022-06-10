Кто такой Абаскаль: «Спартак» объявил имя нового главного тренера

В пятницу «Спартак» объявил имя нового главного тренера. Им стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об этом наставнике.

Московский «Спартак» удивил. В четверг довольно неожиданно стало известно об уходе Паоло Ваноли. Клуб ждал возвращения итальянца, но тот решил остаться на родине, чем явно удивил команду. Однако «Спартак» сработал оперативно: между новостями об уходе Ваноли и назначении нового главного тренера прошло чуть больше 12 часов. Правда, имя наставника тоже удивило. Им стал Гильермо Абаскаль, о котором в России мало что известно.

Испанцу 33 года, при этом свой первый клуб он возглавил ещё пять лет назад, так что опыта у него хватает. В отличие от Ваноли Абаскаля нельзя назвать совсем уж новичком.

Гильермо Абаскаль родился в Испании и пытался строить карьеру футболиста. Он даже занимался в «Ла Масии», но ни в «Барселоне», ни в «Севилье» не заиграл. Уже в 18 лет Абаскаль бросил идею стать профессиональным футболистом и пошёл учиться, а также выступал за любительские команды.

В 2013-м году Абаскаль занял пост тренера по физической подготовке в юношеской команде «Севильи», а позже стал помощником тренера. Годом позже он уже в качестве видеоаналитика помогал Унаи Эмери в главной команде! С 2016-го по 2017-й Абаскаль уже самостоятельно возглавлял юношескую команду андалузцев.

В 2017-м Абаскаль отправился работать уже на взрослом уровне, приняв сначала швейцарский «Кьяссо» из второго дивизиона. Не сказать, что этот отрезок у него получился успешным – 28 матчей во всех турнирах, а среднее количество набранных очков составило 1,07. В последних 11 матчах во главе клуба он выиграл лишь однажды, 8 раз проиграл, а два заключительных поединка и вовсе завершил с общим счётом 2:9.

Спустя неделю после ухода из «Кьяссо» он принял «Лугано» уже в высшем дивизионе Швейцарии. Здесь Абаскаль продержался 19 матчей, в среднем набирая 1,42 балла за матч. Этот отрезок у испанца выглядел более успешным. В первом сезоне он смог обезопасить «Лугано» от вылета и даже едва не пробился в еврокубки. В следующем чемпионате команда играла не так плохо, и на самом деле увольнение выглядит странным – в последних 7 матчах под руководством испанца команда трижды выиграла и лишь однажды проиграла. Однако после сентябрьской ничьей с «Базелем» Абаскаль покинул команду.

После швейцарского опыта испанец отправился в Италию, где работал в молодёжной команде «Асколи». 1 февраля 2020-го после увольнения главного тренера основной команды Абаскаль отработал один матч в качестве исполняющего обязанности главного тренера, и под его руководством в гостях был разгромлен «Ливорно» (3:0). Забавно, что новый главный тренер «Асколи» продержался чуть больше двух месяцев, и вскоре Абаскаль вновь руководил основой. Правда, на этот раз оба матча его команда проиграла.

Прошлым летом Абаскаль возглавил греческий «Волос». Здесь он успел отработать 11 матчей, в которых его команда в среднем набрала 1,18 очка. Команда начала неплохо – 4 победы в стартовых 5 турах. Закончил же Абаскаль пятью поражениями подряд. В январе 2022-го испанец вошёл в штаб Патрика Рахмена в «Базеле», а после его увольнения стал главным тренером. Здесь показатели Абаскаль – 16 матчей и 1,38 набранных очка. «Базель» под его руководством стал вторым в чемпионате, уступив шесть очков «Цюриху». Обе очные встречи под руководством Абаскаля были проиграны. При этом надо признать, что под руководством испанца «Базель» поднялся с третьего места.

«Базель» собирался сохранить испанца в системе, правда, отдав ему вторую команду. Однако Абаскаль получил другое предложение, на которое согласился. Судя по всему, испанец был запасным вариантом для «Спартака» на случай Ваноли. Стоило итальянцу уйти, «красно-белые» быстро его позвали. Очевидно, что это кот в мешке, от которого абсолютно непонятно чего ждать. Очередной эксперимент, результат которого предсказать сложно.

Роман Андреев