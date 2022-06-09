Дасаев: «На нейтральном поле матч за Суперкубок получится интереснее»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о месте проведения матча за Суперкубок России между «красно-белыми» и «Зенитом».

Дасаев считает, что игру следует провести на нейтральном поле.

«На нейтральном поле матч за Суперкубок будет интереснее», — цитирует Дасаева «РБ Спорт».

Напомним, матч за Суперкубок состоится 9 июля. Начало — в 18:00 по московскому времени. Однако место проведения встречи пока не определено.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятным стадионом, на котором состоится матч, является «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.