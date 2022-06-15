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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов: «Йокановичу в «Динамо» будет легче, чем Шварцу»

15 Июня 2022 • 09:19 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Известный российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном назначении сербского специалиста Славиши Йокановича на пост наставника московского «Динамо».

Колыванов признался, что ранее ничего не слышал о Йокановиче, которому, по мнению российского специалиста, работать в России будет легче, чем его предшественнику Сандро Шварцу.

«Ему будет легче, чем Шварцу, поскольку он придёт практически на всё готовое. Он человек неизвестный, захочет себя проявить, доказать, что не зря его назначили», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Последним местом работы 53-летнего Йокановича был английский клуб «Шеффилд Юнайтед», который он покинул в 2021 году.

Напомним, что по итогам минувшего сезона динамовцы сумели занять третье место в турнирной таблице РПЛ, а также дойти до финала Кубка России.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Колыванов Славиша Йоканович
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