Бакаев близок к подписанию четырёхлетнего контракта с «Зенитом»

Руководство «Зенита» вступило в активные переговоры по переходу экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, сообщает Metaratings.

По информации источника, стороны согласовали детали контракта, однако пока не могут договориться о его сроках. Предполагается, что компромиссным вариантом станет заключение четырёхлетнего соглашения.

Напомним, Бакаев — воспитанник «Спартака». Ранее стало известно, что московский клуб решил не продлевать контракт со своим футболистом, который истекает летом нынешнего года.

В минувшем сезоне 25-летний Бакаев провёл в составе «красно-белых» 36 матчей, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.