Швейцарский журналист: «Абаскаль очень молод, выглядит почти как мальчик»

Швейцарский журналист Лукас Штокер поделился мнением о назначении экс-наставника «Базеля» Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского «Спартака».

Штокер считает, что юный возраст Абаскаля может помешать испанскому специалисту добиться успеха в России. Напомним, сейчас Абаскалю 33 года.

«Он очень любит футбол, день и ночь работает, но он очень молод, выглядит почти как мальчик. Абаскаль не кажется авторитетом. Якин уже был в «Спартаке» — вот он авторитет, но даже ему было сложно», — приводит слова швейцарского журналиста «Чемпионат».

Кроме того, Штокер отметил, что Абаскаль не знает русский язык, что также может негативно сказаться на работе специалиста в России.

Напомним, что по итогам минувшего сезона испанец завоевал вместе с «Базелем» серебряные медали швейцарского чемпионата.