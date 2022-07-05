В «Зените» раскрыли подробности контракта Родригао

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, на какой срок с петербургским клубом подпишет контракт бразильский защитник Родригао, завершающий свой переход из «Сочи»

«Контракт по системе «3+1», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что за переход бразильца «Зениту» придётся заплатить 4 миллиона евро.

Родригао перешёл в «Сочи» из португальского клуба «Жил Висенте» летом 2021 года. В минувшем сезоне 26-летний футболист провёл за сочинцев 31 матч, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Напомним, что это уже второй футболист «Сочи», который переходит в «Зенит» нынешним летом. Ранее контракт с петербургским клубом подписал колумбийский форвард Матео Касьерра.