Никитин останется в «Уфе», чтобы помочь команде в ФНЛ

Капитан «Уфы» Алексей Никитин не планирует покидать клуб нынешним летом, сообщает Metaratings.

По информации источника, интерес к защитнику проявляли сразу несколько клубов РПЛ, однако 30-летний футболист принял решение остаться, чтобы помочь уфимскому клубу в матчах ФНЛ.

Напомним, «Уфа» не смогла сохранить прописку в Премьер-лиге по итогам минувшего сезона, уступив по сумме двух стыковых встреч «Оренбургу» (3:4).

В сезоне 2020/2021 Никитин провёл за «Уфу» 27 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Никитин является воспитанником ЦСКА, а цвета уфимцев футболист защищает с 2015 года. Также в его карьере были «Амкар» и «Енисей».