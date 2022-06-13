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Кавазашвили – о гендиректоре «Спартака» Мележикове: «Таких надо гнать в шею»

13 Июня 2022 • 13:58 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Экс-голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал руководство своей бывшей команды. Грузин ответил на слова генерального директора «красно-белых» Евгения Мележикова, который заявил, что клуб откажется от своей квоты билетов на Суперкубок России против петербургского «Зенита».

«А я и не сомневаюсь, что так и будет. Если Мележиков так говорит, таких руководителей надо гнать в шею. Как можно лишать своих родных болельщиков возможности попасть на игру?», – заявил Кавазашвили в интервью Sports Daily.

Напомним, что Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» должен состояться через месяц в Санкт-Петербурге.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Евгений Мележиков
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