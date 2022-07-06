Касьерра: «Матчи против «Спартака» — это класико для российского футбола»

Нападающий «Зенита» Матео Касьерра поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» за Суперкубок России.

Колумбиец, перешедший в петербургский клуб текущим летом из «Сочи», заявил, что знает о принципиальности грядущего противостояния, поэтому отметил, что к этому матчу необходимо подойти в наилучшей форме.

«Я знаю, что «Спартак» — один из главных соперников и матчи против московской команды — это класико для российского футбола», — приводит слова Касьерры официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч за Суперкубок состоится в субботу, 9 июля. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнётся в 19:00 по московскому времени.