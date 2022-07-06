Канчельскис: «Зенит» опять станет чемпионом»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что «Зенит» является лидером в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Кто составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в сезоне 2022/23? А зачем вы мне такие вопросы задаете? Никто. «Зенит» опять станет чемпионом», — сказал Канчельскис порталу «Спорт День за Днем».

Напомним, «Зенит» выиграл последние четыре розыгрыша Российской премьер-лиги под руководством Сергея Семака. 9 июля петербургский клуб встретится со «Спартаком» в борьбе за Суперкубок страны, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.