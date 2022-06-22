Стало известно, сколько заплатит «Спартак» за Зиньковского

«Спартак» заплатит за трансфер полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского 240 миллионов рублей, сообщает «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сам 26-летний Зиньковский будет зарабатывать в московском клубе примерно 1 миллион евро в год.

В минувшем сезоне Зиньковский провёл в составе самарцев 32 матча, забив в них четыре гола, а также отдав 11 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3,5 миллиона евро. Действующее соглашение футболиста с «Крыльями Советов» рассчитано до лета 2023 года.