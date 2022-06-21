Бакаев рассказал, почему «Зенит» — самый сильный клуб России

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился воспоминаниями о подготовке к играм против петербургской команды, во времена своих выступлений за «Спартак».

«К матчам с «Зенитом» мы всегда готовились особенно: разбору соперника уделялось наибольшее количество времени. Понимали, что нам предстоит встреча с самым сильным клубом России», — приводит слова Бакаева «Чемпионат».

Полузащитник считает, что питерская команда особенно сильна своим подбором игроков, а также командными взаимодействиями.

Напомним, Бакаев — воспитанник «Спартака», покинувший московский клуб нынешним летом в связи с истечением срока действия контракта. В минувшем сезоне 25-летний футболист провёл в составе «красно-белых» 36 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и восемью результативными передачами.