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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Константин Лепёхин: «Говорить о выброшенных деньгах в российском футболе можно относительно каждого трансфера» эксклюзив

06 Июля 2022 • 07:15 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.50 4.30 6.30
09.07 19:00

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от игры Маттео Кассьеры за «сине-бело-голубых».

«Зениту» для победы в РПЛ усиление не требуется. Оно не особо нужно. Состав у команды хороший, это показывают результаты последних четырех лет. Что касается Кассьеры, то он в «Сочи» бросался в глаза. Удивительно, где они его нашли, ведь его никто не знал. Он проявил себя очень хорошо. Маттео обладает всеми нужными качествами, поэтому для российского чемпионата он - очень сильный игрок.
Учитывая, что команда не борется ни за что в еврокубках, можно ли назвать трансфер выброшенными деньгами? Говорить о выброшенных деньгах в российском футболе можно относительно каждого трансфера. Если брать денежные вопросы, то наш футбол особенный. Я стараюсь не обращать внимания на это и смотреть на саму игру. Это вопросы клубов, влезать в них не хочется. Считаю, что в сегодняшней ситуации затраты и бюджеты можно было бы и подсократить», - сказал Лепёхин.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Матео Касьерра
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