Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от игры Маттео Кассьеры за «сине-бело-голубых».

«Зениту» для победы в РПЛ усиление не требуется. Оно не особо нужно. Состав у команды хороший, это показывают результаты последних четырех лет. Что касается Кассьеры, то он в «Сочи» бросался в глаза. Удивительно, где они его нашли, ведь его никто не знал. Он проявил себя очень хорошо. Маттео обладает всеми нужными качествами, поэтому для российского чемпионата он - очень сильный игрок.

Учитывая, что команда не борется ни за что в еврокубках, можно ли назвать трансфер выброшенными деньгами? Говорить о выброшенных деньгах в российском футболе можно относительно каждого трансфера. Если брать денежные вопросы, то наш футбол особенный. Я стараюсь не обращать внимания на это и смотреть на саму игру. Это вопросы клубов, влезать в них не хочется. Считаю, что в сегодняшней ситуации затраты и бюджеты можно было бы и подсократить», - сказал Лепёхин.