Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Билялетдинов: «Мозес поступил не по-мужски»

24 Июня 2022 • 13:29 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.50 4.40 6.10
09.07 18:00

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал неприезд футболиста «красно-белых» Виктора Мозеса в расположение своей команды для подготовки к сезону без объяснения причин.

«Такие поступки — не солидны. Если хочешь разорвать контракт, нужно приехать и по-мужски высказать свою позицию. Но скрываться, прятаться и не выходить на связь — не достойно профессионала. Я в шоке от этого», — приводит слова Билялетдинова Sport24.

Футболист считает, что если нигериец всё же не вернётся в московский клуб, то его уход станет для «Спартака» большой потерей, так как Мозес уже доказал, что является игроком мирового класса.

В минувшем сезоне 31-летний Мозес провёл в составе «красно-белых» 33 матча, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динияр Билялетдинов Виктор Мозес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июня
15:05 · Россия. Премьер-лига
Йоканович рассказал, кто усилит «Динамо» в летнее трансферное окно
15:04 · Россия. Премьер-лига
«Торонто» скоро объявит о трансфере экс-игрока «Зенита»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Представители Фукса отреагировали на слухи о расторжении контракта с ЦСКА эксклюзив
14:52 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Динамо» Йоканович считает, что клуб решит проблему с бойкотом фанатов
14:43 · Россия. Премьер-лига
Йоканович рассказал, что думает о своей новой команде
14:36 · Россия. Премьер-лига
В Уфе жители города недовольны плакатом Зинченко на стадионе
14:18 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Сомневаюсь, что легионеры «Зенита» смогут найти мотивацию в российском чемпионате»
14:02 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, останется ли Саплинов в «Торпедо»
13:45 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» может усилиться хорватским защитником
13:29 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Мозес поступил не по-мужски»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов — о Зобнине: Он не тот футболист, который будет снижать требования к себе
13:14 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — о травме Жемалетдинова: Нифига себе, очень большая потеря для «Локомотива»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «С удовольствием сыграл бы против «Спартака»
13:06 · Россия. Премьер-лига
Йоканович вызвал трёх игроков из молодёжной команды
12:56 · Россия. Премьер-лига
Дивеев рассказал, чем Федотов отличается от Березуцкого
Все новости
Рекомендуем