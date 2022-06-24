Билялетдинов: «Мозес поступил не по-мужски»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал неприезд футболиста «красно-белых» Виктора Мозеса в расположение своей команды для подготовки к сезону без объяснения причин.

«Такие поступки — не солидны. Если хочешь разорвать контракт, нужно приехать и по-мужски высказать свою позицию. Но скрываться, прятаться и не выходить на связь — не достойно профессионала. Я в шоке от этого», — приводит слова Билялетдинова Sport24.

Футболист считает, что если нигериец всё же не вернётся в московский клуб, то его уход станет для «Спартака» большой потерей, так как Мозес уже доказал, что является игроком мирового класса.

В минувшем сезоне 31-летний Мозес провёл в составе «красно-белых» 33 матча, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.