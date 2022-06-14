Каттани прокомментировал переход Рыбуса в «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал подписание контракта с экс-защитником «Локомотива» Мацеем Рыбусом.

«Мы можем продолжать брать молодых футболистов, но нам необходимо стабилизировать ситуацию. Этим летом я хотел бы сконцентрироваться на готовых игроках. Мы должны усиливать команду такими футболистами, как Рыбус», — приводит слова Каттани «Чемпионат».

Каттани не исключил варианта, при котором двухлетний контракт польского защитника в будущем может быть продлён.

В минувшем сезоне 32-летний Рыбус провёл в составе «Локомотива» 26 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.