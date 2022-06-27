Ловрен: «Некоторые люди хотят, чтобы я уехал, но я не имею ничего против России»

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о том, как в его окружении отнеслись к тому, что футболист решил остаться в России.

«Некоторые люди хотят, чтобы я уехал отсюда. Во всём, что происходит сегодня, нет ни моей вины, ни вины «Зенита». Я ничего не имею против России, меня здесь отлично приняли», — приводит слова Ловрена «Матч ТВ».

Ловрен перешёл в «Зенит» летом 2020 года из «Ливерпуля», подписав с клубом из Санкт-Петербурга контракт на три года. В минувшем сезоне защитник провёл в РПЛ 14 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Ранее ФИФА разрешила всем иностранным игрокам и тренерам, работающим в России, приостановить контракты со своими клубами до лета 2023 года.