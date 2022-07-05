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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин считает, что Вендел не станет серьёзной потерей для «Зенита»

05 Июля 2022 • 14:30 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.50 4.30 6.30
09.07 19:00

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался на тему возможного ухода игрока петербургской команды Вендела.

Экс-футболист считает, что бразилец не станет серьёзной потерей для «Зенита», так как, по мнению Игонина, питерский клуб начинает показывать более командный футбол, где роль отдельной личности не так важна.

«То время, когда игра «Зенита» выстраивалась вокруг определённых личностей, немножко ушло. «Зенит» перестраивается в более командную и комбинационную игру. Если раньше могли уйти Азмун, Ракицкий, Дзюба — и это бы серьёзно повлияло, то сейчас я спокойно на это смотрю», — приводит слова Игонина «Чемпионат».

В минувшем сезоне 24-летний полузащитник провёл в составе «Зенита» 35 матчей отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин Маркус Вендел
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