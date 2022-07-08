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Деменко: У «Зенита» больше шансов в Суперкубке, но иногда и фаворит проигрывает эксклюзив

08 Июля 2022 • 13:21 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.50 5.90
09.07 19:00

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о завтрашнем Суперкубке.

- Тренер у «Спартака» новый, некоторые легионеры только вернулись в Россию. В таких условиях реально обыграть «Зенит»?

- Конечно, «Спартаку» будет сложновато в этой ситуации. «Зенит» провел уже достаточно игр – турнир Кубок Pari Премьер, плюс с «Црвеной Звездой» провел неплохую товарищескую встречу. Сейчас мы видим, что новички «Зенита» из клуба «Сочи» - это хорошие приобретения. Ребята отлично вписались в команду и пришлись ко двору. Поэтому москвичам будет очень сложно. Да, шансов у «Зенита» больше, но все равно «Спартак» будет биться, стараться, и никто не знает, каким получится матч. Думаю, гости преподнесут питерцам что-то свое. Зачастую бывает, что фаворит проигрывает. Какой-то стандарт, угловой, команда забила и попробуй отыграйся. Нас в любом случае ждет интересный матч.

- Ждете аншлага?

- Думаю, не все болельщики придут из-за Fan ID, потому что кто-то бойкотирует футбол. А поддержка командам очень важна. Когда на трибунах аншлаг – матч смотрится по-другому.

- Пока о новом тренере «Спартака» Абаскале и схеме игры команды мало что известно. Может сыграть «Спартаку» на руку эта ситуация, ведь изучить его сейчас нереально?

- Это правда. Я думаю, «Зенит» смотрит какие-то игры «Спартака», но что-то выявить определенное пока сложно.

- Сейчас ни у одной из команд нет оптимальной формы. Не видите ли в этом шанс для «Спартака»?

- Кстати, «Зенит» набрал неплохую форму и хорошо смотрелся с «Црвеной Звездой» в физическом плане. Но Суперкубок – это своеобразный матч.

- «Зенит» и начал подготовку к сезону раньше. Это значимый фактор?

- Конечно, но есть еще соперники, взаимосвязи. По последним матчам питерцев мы видели, что в этом «Зенит» прибавляет. Семак ищет варианты, но там уже есть четкие игроки на определенные позиции.

- Не будет ли у «Зенита» проблем впереди, учитывая, что ушли Юри Алберто и Дзюба?

- Замены есть. Свято место пусто не бывает. «Зенит» нашел замены. «Спартак» тоже потерял футболистов. Уход Бакаева  – это потеря для «Спартака». Это моторный футболист, и в «Зените» он хорошо себя проявляет.

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- Ждете завтра Бакаева на поле?

- Думаю, на этот матч он выйдет. Бакаев только перешел в новую команду и хочет себя проявить, показать, что его надо было удерживать.

- Лично вы как воспринимаете Суперкубок?

- Как официальный матч. Это награда, кубок, и здесь не будет проходной встречи. Ожидаю игры соперников в полную силу.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Максим Деменко
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