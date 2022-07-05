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Агент Вендела не исключил уход бразильца из «Зенита» эксклюзив

05 Июля 2022 • 13:45 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.50 4.30 6.30
09.07 19:00

Футбольный агент Тиаго Рибейро, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, в разговоре с «Евро-Футбол.ру» прокомментировал новость о возможном уходе своего клиента из петербургского клуба текущим летом.

«Было много предложений по Венделу. «Фламенго» действительно старался и старается, но пока никакого прогресса не достигнуто. В любом случае, без предварительных переговоров с «Зенитом» ничего не будет сделано. На данный момент это всё, что я могу вам сказать», — заявил Рибейро.

В минувшем сезоне 24-летний бразилец провёл за «Зенит» 35 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Маркус Вендел
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