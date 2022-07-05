Футбольный агент Тиаго Рибейро, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, в разговоре с «Евро-Футбол.ру» прокомментировал новость о возможном уходе своего клиента из петербургского клуба текущим летом.

«Было много предложений по Венделу. «Фламенго» действительно старался и старается, но пока никакого прогресса не достигнуто. В любом случае, без предварительных переговоров с «Зенитом» ничего не будет сделано. На данный момент это всё, что я могу вам сказать», — заявил Рибейро.

В минувшем сезоне 24-летний бразилец провёл за «Зенит» 35 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.