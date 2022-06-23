«Торжество разума»: в «Зените» отреагировали на решение «Спартака» по Суперкубку

Александр Медведев, генеральный директор петербургского «Зенита», отреагировал на решение руководства московского «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок на «Газпром Арене».

«Рады, что нашим соперником будет именно «Спартак». Всех ждет праздник футбола. Торжество разума», - приводит слова руководителя ТАСС.

Ранее «красно-белые» намекали на бойкот матча за Суперкубок страны из-за места проведения. Москвичи не хотели играть на домашнем стадионе «сине-бело-голубых».

Поединок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.