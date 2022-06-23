Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Торжество разума»: в «Зените» отреагировали на решение «Спартака» по Суперкубку

23 Июня 2022 • 09:11 Комментировать (1)
Зенит
...
Спартак Москва
1.55 4.40 5.70
09.07 18:00

Александр Медведев, генеральный директор петербургского «Зенита», отреагировал на решение руководства московского «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок на «Газпром Арене».

«Рады, что нашим соперником будет именно «Спартак». Всех ждет праздник футбола. Торжество разума», - приводит слова руководителя ТАСС.

Ранее «красно-белые» намекали на бойкот матча за Суперкубок страны из-за места проведения. Москвичи не хотели играть на домашнем стадионе «сине-бело-голубых».

Поединок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Медведев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июня
09:43 · Россия. Премьер-лига
Рыбус получил повреждение на тренировке «Спартака»
09:43 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Барач точно останется в «Крыльях Советов»
09:36 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» назвал клуб РПЛ, куда может перейти Дзюба
09:29 · Россия. ФНЛ
Овечкин поздравил клуб из Махачкалы с выходом в ФНЛ
09:27 · Россия. Премьер-лига
Орлов — про Бакаева: «В «Зените» совсем другая культура игры, чем в «Спартаке»
09:18 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Каррера случайно выиграл чемпионство со «Спартаком» 1
09:11 · Россия. Премьер-лига
«Торжество разума»: в «Зените» отреагировали на решение «Спартака» по Суперкубку 1
09:05 · Россия. Премьер-лига
Белоголовцев: Решение проводить Суперкубок в Питере — абсолютно хамство, воровство и использование ресурса 1
08:36 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» - об Абаскале: Логику в действиях «Спартака» искать бесполезно
08:14 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА: Лучше бы «Зенит» согласился играть на нейтральном поле
08:10 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: У «Спартака» истеричное и нефутбольное руководство 3
08:05 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Все решения принимаются в пользу «Зенита»
07:59 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко — о Суперкубке: «Спартаку» нужно приехать в Питер и показать характер
07:54 · Россия. Премьер-лига
Тарпищев: Было бы совсем некрасиво, если бы «Спартак» бойкотировал Суперкубок
22 Июня
23:53 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» Гарсия завершил карьеру
Все новости
Рекомендуем