Ковтун — про назначение Абаскаля: «Спартак» в очередной раз всех удивил»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал назначение на пост главного тренера «красно-белых» экс-наставника «Базеля» Гильермо Абаскаля.

Экс-футболист признался, что не знаком с возможностями испанского специалиста, отметив, что руководство «Спартака» в очередной раз удивило болельщиков своим решением.

«Надо хоть почитать информацию, понять, кто это. Он играл вообще хоть где-то раньше? По факту, «Базель» — его первая серьёзная работа», — приводит слова Ковтуна Metaratings.

В минувшем сезоне 33-летний Абаскаль привёл «Базель» к серебряным медалям чемпионата Швейцарии.