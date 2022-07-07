Радимов — о критике Оздоева: «Обращайтесь к Аршавину»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на критику со стороны экс-полузащитника петербургского клуба Магомеда Оздоева.

Напомним, ранее Оздоев раскритиковал молодых футболистов «Зенита» за их непрофессиональное отношение к работе.

«С этим вопросом надо обращаться к Аршавину. Он заведует молодёжным футболом в «Зените» и всё расскажет», — приводит слова Радимова Sport24.

Напомним, Оздоев покинул «Зенит» по окончании минувшего сезона. В настоящий момент полузащитник находится в статусе свободного агента. В прошедшем розыгрыше РПЛ 29-летний футболист провёл за питерский клуб 13 матчей, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу.