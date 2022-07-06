Оздоев раскритиковал молодёжь «Зенита»

Экс-игрок «Зенита» Магомед Оздоев раскритиковал молодых футболистов за их отношение к делу.

«В «Зените» много молодых, которых подпускают к основе, а они могут не приехать на тренировку и сказать: «Я проспал», - высказался Оздоев в интервью для sport24.

По мнению Оздоева, в составе «Зенита» мало воспитанников клуба именно из-за их неправильного отношения к работе.

Оздоев смог выделить общую проблему молодых игроков. По словам полузащитника, проблема эта выражается в снижении требований к себе.

Напомним, что в настоящий момент Магомед Оздоев не имеет клуба.