«Зенит» и «Динамо» ведут борьбу за защитника «Црвены Звезды»

Зоран Павлович, агент защитника «Црвены Звезды» Страхини Ераковича, оценил вероятность перехода своего клиента в клуб РПЛ.

В разговоре с «РБ Спорт» Павлович рассказал, что интерес к сербскому футболисту проявляют «Динамо» и «Зенит», однако официальных предложений со стороны российских клубов пока не поступало.

В минувшем сезоне 21-летний защитник провёл в составе «Црвены Звезды» 41 матч, отметившись в них одной результативной передачей.

Контракт Ераковича с сербским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.