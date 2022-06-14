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«Зенит» и «Динамо» ведут борьбу за защитника «Црвены Звезды»

14 Июня 2022 • 13:28 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Зоран Павлович, агент защитника «Црвены Звезды» Страхини Ераковича, оценил вероятность перехода своего клиента в клуб РПЛ.

В разговоре с «РБ Спорт» Павлович рассказал, что интерес к сербскому футболисту проявляют «Динамо» и «Зенит», однако официальных предложений со стороны российских клубов пока не поступало.

В минувшем сезоне 21-летний защитник провёл в составе «Црвены Звезды» 41 матч, отметившись в них одной результативной передачей.

Контракт Ераковича с сербским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Црвена Звезда Страхиня Еракович
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