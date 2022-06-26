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Бывший тренер «Легии» поддержал Рыбуса

26 Июня 2022 • 13:49 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.30 5.90
09.07 19:00

Бывший главный тренер «Легии» Александр Вукович поддержал защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.

Напомним, ранее польский футбольный союз объявил о том, что защитник «красно-белых» больше не будет вызван в национальную сборную своей страны из-за своего решения остаться в России.

«Я уже вижу, как Мацей Рыбус получает за всех. Это приводит меня в недоумение, я не понимаю и не принимаю эту критику. Это просто смешно», — приводит слова Вуковича Sport.

Специалист отметил, что в нынешней ситуации самое главное — оставаться людьми, а Рыбус, по его мнению, всегда был очень хорошим человеком, поэтому не заслуживает такого отношения к себе.

Минувший сезон 32-летний Рыбус провёл в составе «Локомотива». В 26 проведённых встречах польский защитник отметился тремя результативными передачами. Летом нынешнего года футболист заключил контракт со «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Легия Мацей Рыбус Александр Вукович
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