Бывший тренер «Легии» поддержал Рыбуса

Бывший главный тренер «Легии» Александр Вукович поддержал защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.

Напомним, ранее польский футбольный союз объявил о том, что защитник «красно-белых» больше не будет вызван в национальную сборную своей страны из-за своего решения остаться в России.

«Я уже вижу, как Мацей Рыбус получает за всех. Это приводит меня в недоумение, я не понимаю и не принимаю эту критику. Это просто смешно», — приводит слова Вуковича Sport.

Специалист отметил, что в нынешней ситуации самое главное — оставаться людьми, а Рыбус, по его мнению, всегда был очень хорошим человеком, поэтому не заслуживает такого отношения к себе.

Минувший сезон 32-летний Рыбус провёл в составе «Локомотива». В 26 проведённых встречах польский защитник отметился тремя результативными передачами. Летом нынешнего года футболист заключил контракт со «Спартаком».