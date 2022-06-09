Рыбус обратился к болельщикам «Локомотива»

Польский защитник Мацей Рыбус, решивший покинуть «Локомотив» по окончании минувшего сезона, обратился к болельщикам «железнодорожников».

Футболист поблагодарил всех за поддержку, отметив, что с большой теплотой относится с московскому клубу и его болельщикам.

«Я хочу сказать огромное спасибо болельщикам, партнёрам по команде, тренерскому штабу и сотрудникам «Локомотива» за проведённые пять лет вместе. Но пришло время двигаться дальше. Спасибо за поддержку, ещё увидимся», — цитирует Рыбуса пресс-служба «Локомотива».

Рыбус защищает цвета московского клуба с 2017 года. В минувшем сезоне поляк провёл в составе «красно-зелёных» 26 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.