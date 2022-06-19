Для чего «Спартаку» нужен Зиньковский, и кого он заменит

«Спартак» нашёл замену Зелимхану Бакаеву. «Красно-белые» усилят фланг атаки Антоном Зиньковским из «Крыльев Советов». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

По данным разных СМИ, Антон Зиньковский продолжит карьеру в «Спартаке». В целом «красно-белых» можно похвалить. Пожалуй, в текущих реалиях найти более качественную замену Зелимхану Бакаеву было сложно. Рынок легионеров для отечественных клубов сейчас ограничен, в Южной Америке найти за небольшие деньги качественного и готового футболиста – задача крайне сложная. По сути, «Спартаку» был доступен лишь внутренний рынок для поиска замены Бакаева.

Можно ли было в России найти игрока сильнее на фланг атаки, чем Зиньковский? Едва ли. То есть можно, конечно, но они выступают за прямых конкурентов «Спартака», и вряд ли кто-то отпустил бы их. Либо такой трансфер стоил бы очень больших денег. «Крылья Советов» же готовы продавать своих лидеров, зарабатывая на этом. К тому же уход Зиньковского открывает дверь в основу для юного Сергея Пиняева.

Зиньковский – это не совсем прямая замена Бакаеву. Зелимхан больше играл справа и в центр, в то время как Антон чаще действует слева. Однако он может сыграть на обоих краях. В целом очевидно, что Зиньковский – это замена Бакаева как боевой единицы в группу атаки.

Зиньковскому 26 лет – самое время уже попробовать себя в топ-клубе. В юности он уезжал из «Чертаново» в «Зенит», но в Санкт-Петербурге у него не получилось. Вернувшись в родной клуб, он стал там лидером. Именно Зиньковский тащил команду в ПФЛ, а потом и в ФНЛ. Зимой 2019-го из «Чертаново» в клубы Премьер-лиги переходили Умяров и Глушенков в «Спартак» и как раз Зиньковский – в «Крылья Советов». Если первых двух брали на перспективу, то последний с ходу пробился в основу.

Об интересе к Зиньковскому со стороны больших команд разговоры ходили давно, но это никак не становилось реальностью. Более того, хавбек даже провёл сезон в ФНЛ вместе с самарцами.

Хотя Зиньковский и лучший вингер России из числа тех, кто не играл в топ-клубах, он в расцвете сил, обладает техникой и ударом, не стоит спешить поздравлять «Спартак» с отличным трансфером. Слабые стороны полузащитника заметны. Прежде всего, он не отличается стабильностью. Зиньковский может провести один отрезок ударно, а потом на какое-то время уйти в тень. В «Крыльях Советов» на него рассчитывали как на лидера, но порой он на поле растворялся.

У Зиньковского действительно неплохой дриблинг, однако есть разница между тем, как показывать это в составе «Крыльев Советов», и как – в «Спартаке». Против москвичей оппоненты защищаются большими силами, так что у вингера места для обыгрышей будет намного меньше. В защиту Зиньковского можно сказать, что от смены уровня сопротивления его дриблинг не пропадает – он ещё в «Чертаново» на уровне ПФЛ отмечался финтами на фланге и сумел это умение перенести на элитный дивизион страны.

На руку Зиньковскому будет тот факт, что ему должно быть сравнительно просто адаптироваться в «Спартаке». Наиля Умярова и Данилу Пруцева он знает давно, и хавбеки явно помогут ему. Может, ещё и Максим Глушенков наконец-то задержится в стане «красно-белых».

В целом, логика и действия «Спартака» ясны. Зиньковский точно выглядит надёжнее, чем легионер из далёкой страны. В России варианта лучше найти было сложно. Однако надо понимать, что Зиньковский не просто так сидел долго в «Крыльях Советов» при существующем лимите. Есть сомнения, насколько он сможет соответствовать уровню команды, которая борется за высокие места. С другой стороны, будет ли таким сам «Спартак», пока загадка.

Роман Андреев