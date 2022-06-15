Захарян оценил вероятность перехода Тюкавина в «Зенит»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян оценил вероятность перехода своего одноклубника Константина Тюкавина в «Зенит».

«Зенит»? В команде его подкалывали на эту тему, ха-ха. Собирается он в «Зенит» или нет — лучше спросить у Кости, но думаю, что нет», — приводит слова Захаряна Sport24.

В минувшем сезоне 29-летний Тюкавин провёл в составе «Динамо» 35 матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее агент игрока Алексей Сафонов не исключил, что экс-наставник «бело-голубых» Сандро Шварц может пригласить футболиста в берлинскую «Герту».

Напомним, по итогам минувшего сезона динамовцы сумели занять третье место в турнирной таблице РПЛ, а также дойти до финала Кубка России, в котором уступили «Спартаку» (1:2).