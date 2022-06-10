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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Спортивный юрист предположил вид наказания для «Спартака» в случае демарша

10 Июня 2022 • 23:31 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

«Спартак» может отказаться от матча за Суперкубок с «Зенитом». Что грозит «красно-белым» в случае демарша?

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, «Спартаку» вряд ли смогут приписать техническое поражение, заявил «Чемпионату» спортивный юрист Михаил Прокопец. А вот штраф в размере 20-150 тысяч рублей может быть назначен за «иное нарушение регламента соревнований» (статья 111 ДР РФС).

Напомним, что поединок «Зенит» - «Спартак» должен состояться 9 июля в Санкт-Петербурге, но «красно-белые» не раз намекали на то, что против игры на «Газпром Арене». Глава РФС Александр Дюков не видит в этом проблемы и дает понять, что в таком случае против «Зенита» сыграет серебряный призер РПЛ, «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Михаил Прокопец
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