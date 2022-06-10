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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В РФС объяснили выбор стадиона на матч за Суперкубок и готовы к бойкоту «Спартака»

10 Июня 2022 • 18:43 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Президент РФС Александр Дюков аргументировал решение провести матч за Суперкубок именно в Санкт-Петербурге. По его словам, «Газпром Арена» - самый вместительный стадион из предложенных. По этой причине клубы, участники поединка, получат около 1 млн евро, что в 2-3 раза больше, чем было бы в иных случаях.

Важно и то, что Санкт-Петербург готов к игре такого уровня, ведь там ожидалось проведение финала Лиги чемпионов. Также в этом городе ни разу не проводились матчи за Суперкубок.

Если «Спартак» откажется от поединка за Суперкубок, он «будет все равно проведен, но с другим участником матча», - заявил Дюков.

Матч «Зенит» - «Спартак» назначен на 9 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Дюков Газпром Арена
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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