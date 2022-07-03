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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канищев — про Эраковича: «Это рискованный шаг»

03 Июля 2022 • 14:23 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.40 5.90
09.07 19:00

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о возможном переходе в петербургский клуб защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича.

По мнению Канищева, тратить на сербского футболиста 10-12 миллионов евро очень рискованно.

«В данных условиях тратить 10-12 миллионов евро может показаться неразумным. Что касается Эраковича, то тут можно угадать, а можно и не угадать. Этот шаг кажется рискованным», — приводит слова Канищева «Чемпионат».

В минувшем сезоне 21-летний Эракович провёл за «Црвену Звезду» 41 матч, отдав одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Канищев Страхиня Эракович
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