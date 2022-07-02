«Спартак» завершил подготовку к Суперкубку: Что изменил Абаскаль в команде

Московский «Спартак» провёл сборы под руководством нового тренера Гильермо Абаскаля. «Красно-белые» сыграли три товарищеских матча с клубами Первой лиги. Матч с осетинами был проведён в закрытом режиме, а вот с остальными двумя соперниками можно было посмотреть поединки и сделать выводы, но не глобальные. Не раз на этом обжигались болельщики москвичей, рассуждая о будущем команды по итогам предсезонки.

Итак, что же нового внёс Абаскаль по сравнению со своими предшественниками? Самое главное – изменение схемы. Если Витория и особенно Ваноли играли преимущественно в схему с тремя центральными защитниками, то Абаскаль ставит четыре защитника в линию. С «Балтикой» играли 4-3-3, с «Енисеем» – 4-3-1-2 (ромб). Стартовые сочетания в этих матчах были следующими: защита – Хлусевич/Рассказов – Чернов – Джикия – Рыбус; центр поля – Умяров – Денисов, Зобнин; атака – Игнатов, Промес, Соболев. С калининградцами тройка хавбеков располагалась довольно узко, давая свободу крайним защитникам, которые располагались максимально высоко. Промес и Игнатов играли не классических вингеров, а так называемых «инсайдов», располагаясь в полуфлангах и постоянно меняясь местами. С красноярцами же в центре образовывался ромб: Умяров исполнял функции «шестёрки», Зобнин и Денисов – «восьмёрки», Игнатов – «десятки». Однако принципиально игра не отличалась от матча с «Балтикой». Команда выходила из-под прессинга благодаря быстрым коротким передачам, стремительной смене фланговых направлений, отличным диагоналям Умярова из глубины поля. Также интересен тот факт, что вся атакующая группа, включая Соболева, при выходе из обороны опускается чуть ли не в опорную зону для начала атак.

У «Спартака» прямо сейчас довольно широкая обойма. Выбор у Абаскаля есть. За место в воротах будут конкурировать Селихов и Максименко. На флангах обороны есть по несколько игроков на позицию – Хлусевич, Маслов, Рассказов, Рыбус, Классен. В центре обороны – Джикия, Чернов, Литвинов, Кофрие, может сыграть Маслов. Но новый центрдеф на место Жиго, конечно, нужен. В центре поля целый комплект: Умяров, Пруцев, Мартинс, Зобнин, Денисов, Жигулёв на просмотре (зачем он нужен, кстати?). Из атакующих игроков прямо сейчас есть – Зиньковский, Промес, Игнатов, Николсон, Соболев, братья Шитовы. Непонятна ситуация с Мозесом, может, ещё и он всё- таки решит подъехать.

Зиньковский и Рыбус – хорошие приобретения, которые, безусловно, помогут команде. Антон – лучший ассистент прошлого сезона РПЛ, в лидерах по многим атакующим показателям. Мацей – качественный по меркам чемпионата России защитник, с опытом выступления в топовом чемпионате, еврокубках, за сборную. Ну и поиграл в России он немало. За время, проведённое в «Ахмате» и «Локомотиве», успел ощутить все прелести нашего футбола. Ну и в дополнение к этому обе бывшие команды этих футболистов играли в формацию 4-Х-Х. Очень нужно сейчас найти игрока в центр обороны, всё же нужно кем-то заменить Жиго. При всём уважении к Чернову, он не является топовым защитником лиги. Про позицию правого защитника промолчу. Она, видимо, никогда не решится. У Хлусевича есть проблемы с игрой в обороне, но качества у него имеются, надеюсь, сможет более или менее достойно зацементировать правый край.

Не очень понятно, как Гильермо будет одновременно умещать на поле Промеса и Зиньковского. Интересно посмотреть, как он решит этот вопрос. Очевидно, что оба игрока классные и сидеть в запасе они вряд ли согласятся. Думаю, что Промес будет играть правее, Зиньковский – левее.

Уже в следующую субботу состоится матч за Суперкубок России против «Зенита» в Санкт-Петербурге. «Красно-белые» не могут победить в городе на Неве уже 10 лет, лишь дважды сыграв вничью. В основном всё заканчивалось унизительными поражениями в духе 1:7 или 1:5. Мотивация будет запредельная у всех: у Абаскаля – шанс в дебютном официальном матче взять первый в своей тренерской карьере трофей, у футболистов – порадовать болельщиков вторым за полтора месяца завоёванным титулом. Ну и уходящее (судя по всему) руководство сможет в очередной раз уколоть своих питерских «друзей», тем более после угроз о бойкоте из-за назначения матча на домашнем стадионе «Зенита». В общем, 9 июля в 19:00 на «Газпром Арене» будет жарко.

Данил ТУТОВ