В РФС не понимают, как «Спартак» может бойкотировать матч за Суперкубок

Матч за Суперкубок России 2022 года стал самым скандальным задолго до запланированного начала. В «Спартаке» заговорили о бойкоте игры за первый трофей нового сезона еще до объявления названия стадиона, на котором предстоит сразиться за кубок.

- Я не понимаю, как «Спартак» может не явиться, как болельщиков лишить праздников, как футболистам не дать сыграть, - приводит слова генерального секретаря РФС (Российского футбольного союза Александра Алаева «Матч ТВ».

Также функционер удивился, есть ли кто-то, кто сумеет сказать игрокам, что предстоящий матч не состоится. Что касается наказания за потенциальный срыв матча, по словам Алаева, решение примет исполком.

Матч за Суперкубок «Зенит» - «Спартак» должен состояться 9 июля.