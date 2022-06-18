Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В РФС не понимают, как «Спартак» может бойкотировать матч за Суперкубок

18 Июня 2022 • 17:15 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.55 4.40 5.70
09.07 18:00

Матч за Суперкубок России 2022 года стал самым скандальным задолго до запланированного начала. В «Спартаке» заговорили о бойкоте игры за первый трофей нового сезона еще до объявления названия стадиона, на котором предстоит сразиться за кубок.

- Я не понимаю, как «Спартак» может не явиться, как болельщиков лишить праздников, как футболистам не дать сыграть, - приводит слова генерального секретаря РФС (Российского футбольного союза Александра Алаева «Матч ТВ».

Также функционер удивился, есть ли кто-то, кто сумеет сказать игрокам, что предстоящий матч не состоится. Что касается наказания за потенциальный срыв матча, по словам Алаева, решение примет исполком.

Матч за Суперкубок «Зенит» - «Спартак» должен состояться 9 июля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РФС Александр Алаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июня
17:22 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «У Дзюбы может случиться ситуация, как с Кокориным»
17:15 · Россия. Премьер-лига
В РФС не понимают, как «Спартак» может бойкотировать матч за Суперкубок
16:59 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» нашёл замену Касьерре в «Крыльях Советов»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский не переходит в «Спартак»
15:58 · Россия. Премьер-лига
Женский «Локомотив» выиграл и второй в истории Суперкубок России
15:03 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Очевидно, что у «Зенита» есть админресурс, но никто не знает, пользуется ли он им»
14:45 · Россия. Премьер-лига
Колосков — о Слуцком: «Работать бесплатно — это не совсем благородный поступок»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Влашича – о возвращении в ЦСКА на правах аренды: «Нет, это неправда!» эксклюзив
14:31 · Россия. Премьер-лига
Скаут «Аугсбурга»: «Мы никогда не интересовались Рассказовым»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Червиченко — о Суперкубке: «Проводить матч в Питере — перебор»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис объяснил, почему у Влашича и Крала не получилось заиграть в АПЛ
13:45 · Россия. Премьер-лига
Сперцян может продолжить карьеру в немецком клубе
13:41 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: Россия для Влашича будет последним вариантом
13:33 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Уфы»: Я всегда был за 18 команд в РПЛ 1
13:31 · Россия. Премьер-лига
Директор «Фейеноорда» высказался о будущем полузащитника «Спартака» Тиля
Все новости
Рекомендуем