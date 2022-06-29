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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Амата высказался о возможном переходе испанца в клуб РПЛ

29 Июня 2022 • 10:18 Комментировать
Зенит
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Спартак Москва
1.53 4.40 5.90
09.07 19:00

Хосе Висенте Симеон, агент испанского защитника Хорди Амата, высказался о возможном переходе 30-летнего футболиста в один из клубов РПЛ.

Агент сообщил, что предложений по Амату ему не поступало.

«У Амата не было ни одного предложения из России. Сейчас он подписал контракт с клубом «Джохор» из Малайзии», — приводит слова агента «РИА Новости Спорт».

Амат известен по своим выступлениям за «Эспаньол», «Райо Вальекано», «Бетис» и английский «Суонси». Также он провёл 15 матчей в составе национальной сборной Испании в период с 2011 по 2014 год.

Минувший сезон защитник провёл в составе бельгийского клуба «Эйпен», где за 29 матчей отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Хорди Амат РПЛ
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