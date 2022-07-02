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Родригао сообщил, что ведёт переговоры с «Зенитом»

02 Июля 2022 • 09:14 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.40 5.90
09.07 19:00

Защитник «Сочи» Родригао сообщил, что ведёт переговоры о своём переходе в «Зенит».

«Да, ведутся переговоры с «Зенитом» о моём трансфере. Близок ли я к переходу? 50 на 50. Хочу ли продолжить карьеру в «Зените»? Думаю, ответ такой же — 50 на 50», — приводит слова Родригао «РБ Спорт».

Напомним, ранее «Зенит» подписал контракт с бывшим нападающим «Сочи» Матео Касьеррой. Действующее соглашение бразильского защитника с «южанами» рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро.

Родригао перешёл в сочинский клуб летом прошлого года из «Жил Висенте». В минувшем сезоне 26-летний бразилец провёл в составе команды Владимира Федотова 31 матч, забив три гола, а также отдав одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи Родригао
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