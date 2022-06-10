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Защитник «Спартака» Чернов обратился к Ваноли

10 Июня 2022 • 11:45 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Защитник «Спартака» Никита Чернов поблагодарил экс-главного тренера «красно-белых» Паоло Ваноли за совместную работу.

«Спасибо тренеру, что поверил в меня, пригласил в «Спартак» и дал возможность себя проявить. Вместе мы взяли трофей и вместе же пережили этот счастливый момент. Буду вспоминать это время с большим теплом и благодарностью! Grazie, Paolo», — заявил Чернов в своём телеграм-канале.

Вчера, 9 июня, было официально объявлено об уходе Ваноли с поста главного тренера московской команды. Сообщалось, что в услугах специалиста заинтересован ряд итальянских клубов.

Напомним, 26-летний Чернов перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в феврале нынешнего года. Всего в составе «красно-белых» защитник провёл семь матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Чернов Паоло Ваноли
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