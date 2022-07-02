В «Химках» прокомментировали интерес к Урунову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном трансфере полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

Ранее сообщалось, что 21-летний футболист может продолжить карьеру в подмосковном клубе.

«Он был в расширенных списках команды, но больше сказать нечего. Ведём ли переговоры со «Спартаком»? Пока без комментариев», — приводит слова Терюшкова Sport24.

Минувший сезон Урунов» провёл на правах аренды в «Уфе». За 17 матчей в составе башкирской команды полузащитник результативными действиями отметиться не сумел.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Узбекистана в 700 тысяч евро.