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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малафеев — о Суперкубке: «Победа в этом матче может задать тон всему сезону»

07 Июля 2022 • 16:17 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.50 5.90
09.07 19:00

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором петербуржцы встретятся со «Спартаком».

По мнению Малафеева, победа в этом матче может задать тон всему сезону, который стартует 15 июля матчем «Химки» — «Зенит».

«Безусловно, я верю в победу «Зенита» в Суперкубке, но не думаю, что мы увидим разгром или игру в одни ворота. Я ожидаю борьбы двух принципиальных соперников», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» состоится 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Суперкубок России Вячеслав Малафеев
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