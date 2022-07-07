Малафеев — о Суперкубке: «Победа в этом матче может задать тон всему сезону»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором петербуржцы встретятся со «Спартаком».

По мнению Малафеева, победа в этом матче может задать тон всему сезону, который стартует 15 июля матчем «Химки» — «Зенит».

«Безусловно, я верю в победу «Зенита» в Суперкубке, но не думаю, что мы увидим разгром или игру в одни ворота. Я ожидаю борьбы двух принципиальных соперников», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» состоится 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 19:00 по московскому времени.