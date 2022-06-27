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Агент Сафонов: «Спартак» проживёт без Мозеса»

27 Июня 2022 • 10:21 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.30 5.90
09.07 19:00

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о роли нигерийского полузащитника Виктора Мозеса в «Спартаке».

Ранее стало известно, что 31-летний футболист не прибыл в расположение своей команды после летнего отпуска, не объяснив причины своего поступка.  

По мнению Сафонова, Мозес не станет серьёзной потерей для московской команды.

«Добротный игрок, футболист обоймы. Но нельзя сказать, что он в последнее время определял погоду в «Спартаке». «Красно-белые» без Мозеса проживут», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Мозес провёл за «Спартак» 33 матча, забив три гола, а также отдав пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алексей Сафонов Виктор Мозес
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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