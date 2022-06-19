Ребко: «Бакаев сильнее Зиньковского»

Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Ребко прокомментировал информацию о возможном переходе игрока «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.

По мнению Ребко, Зиньковский пока выглядит слабее, ранее ушедшего в «Зенит» Зелимхана Бакаева, при этом отметив, что 26-летнему полузащитнику удастся закрепиться в основном составе «красно-белых».

«Я думаю, Зиньковский сможет стать игроком основного состава «Спартака». Какие ещё позиции следует усилить клубу этим летом? Все», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Зиньковский провёл в составе «Крыльев» 32 матча, забив четыре гола и отдав 11 результативных передач.