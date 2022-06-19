Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ребко: «Бакаев сильнее Зиньковского»

19 Июня 2022 • 14:37 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.55 4.40 5.70
09.07 18:00

Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Ребко прокомментировал информацию о возможном переходе игрока «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.

По мнению Ребко, Зиньковский пока выглядит слабее, ранее ушедшего в «Зенит» Зелимхана Бакаева, при этом отметив, что 26-летнему полузащитнику удастся закрепиться в основном составе «красно-белых».

«Я думаю, Зиньковский сможет стать игроком основного состава «Спартака». Какие ещё позиции следует усилить клубу этим летом? Все», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Зиньковский провёл в составе «Крыльев» 32 матча, забив четыре гола и отдав 11 результативных передач.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алексей Ребко Зелимхан Бакаев Антон Зиньковский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июня
15:54 · Россия. Премьер-лига
Чанов прокомментировал уход Языджи из ЦСКА
15:51 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» несколько лет назад не дал Витселю перейти в «Атлетико»
15:45 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Локомотива» Хапов озвучил цели клуба в новом сезоне
15:34 · Россия. Премьер-лига
Стали известны подробности контракта Ахметова с «Краснодаром»
15:06 · Россия. Премьер-лига
Алдонин считает, что Языджи не остался в ЦСКА из-за высокой трансферной стоимости
14:58 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: Видимо, Дзюба устал играть в России
14:58 · Россия. Премьер-лига
Ари молится, чтобы Россия снова играла в международных турнирах
14:39 · Россия. Премьер-лига
Юран похвастался первым летнем трофеем в «Химках» фото
14:37 · Россия. Премьер-лига
Ребко: «Бакаев сильнее Зиньковского»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Колосков назвал большой потерей уход Языджи из ЦСКА
14:22 · Россия. Премьер-лига
Фассон: «Играть в России – это возможность заявить о себе в Европе»
14:09 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Крылья Советов» правильно продлили контракт с Осинькиным
13:26 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА — о Языджи: Это дешёвое повидло, не будет он играть 1
13:13 · Россия. Премьер-лига
Осинькин — о продлении контракта с «Крыльями»: «Для меня было важно, чтобы команда сохранила костяк»
13:00 · Россия. Премьер-лига
Языджи всё же не останется в ЦСКА
Все новости
Рекомендуем