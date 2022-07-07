​Стало известно, почему Шнуров и его «Ленинград» не выступят на матче за Суперкубок

В четверг стало известно о том, что группа «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым не выступит на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Телеграм-канал «Мутко против», который первым сообщил об этой новости, позже отредактировал публикацию, добавив подробности. По данным источника, «Ленинград» не выступит на «Газпром Арене» по решению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Он против выступления группы, хотя РФС предпринимает попытки договориться.

Матч за Суперкубок России пройдёт уже 9 июля. Стартовый свисток футболисты «Зенита» и «Спартака» услышат в 19:00 по московскому времени.