Гаджи Гаджиев — о словах Каттани: «Наверное, он сам выстрадал должность в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани, заявившего о том, что наставник «красно-белых» должен понимать, что ему придётся страдать.

Гаджиев считает, что Каттани критикует всю сегодняшнюю ситуацию в «Спартаке».

«Страдать, конечно, надо в «Спартаке», но также надо надеяться и верить в лучшее. Наверное, он сам выстрадал эту должность», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Также специалист выразил мнение, что руководители «Спартака» знают больше, чем все остальные управленцы в футбольном мире, поэтому они так быстро принимают все важные решения.

В минувшем сезоне «красно-белые» заняли 10-е место в турнирной таблице РПЛ, а также выиграли Кубок России, одолев в финале московское «Динамо» (2:1).