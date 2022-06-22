В «Крыльях Советов» прокомментировали возможный переход Зиньковского в «Спартак»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника команды Антона Зиньковского в «Спартак».
Ранее сообщалось, что за переход 26-летнего футболиста московский клуб заплатит 240 миллионов рублей.
«В ближайшее время появится официальная информация. Скоро всё узнаете», — приводит слова Корниленко «Спорт-Экспресс».
В минувшем сезоне Зиньковский провёл за самарский клуб 32 матча, забив в них четыре гола и отдав 11 результативных передач.Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 3,5 миллиона евро.