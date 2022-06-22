Кавазашвили: «Зенит» готовит Бакаева к игре в основном составе»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал дебют полузащитника Зелимхана Бакаева в составе «Зенита».

Напомним, 25-летний Бакаев вышел во втором тайме матча Кубка PARI Премьер против «Пари НН» (1:1, 5:3 по пенальти).

По мнению Кавазашвили, экс-спартаковца готовят для игры в стартовом составе питерской команды.

«С помощью такого турнира как Кубок PARI Премьер петербуржцы его просматривают, где ещё проверять, если не в таких играх», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

Напомним, Бакаев перешёл в «Зенит» на правах свободного агента нынешним летом. Ранее он защищал цвета «Спартака», воспитанником которого и является. Всего в составе «красно-белых» полузащитник провёл 105 матчей, забив 14 голов и отдав 29 результативных передач.