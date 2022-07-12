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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: В физическом плане игроки «Спартака» выглядели хорошо в матче против «Зенита» эксклюзив

12 Июля 2022 • 10:46 Комментировать
Зенит
4:0
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением о победе «Зенита» в суперкубке России.

«Игра мне очень понравилась. Что бы мы ни говорили, «Спартак» все-таки сражался. Проигрывая 0:3, команда не сдалась и пыталась забить. «Зенит» выиграл на классе заслуженно. Если бы «Спартак» реализовал моменты, то мог бы матч и по-другому сложиться.

У Абаскаля была первая официальная игра. В физическом плане его игроки выглядели хорошо, но реализация слабая. А это очень важно. «Зенит» пользовался ошибками соперника и разыгрывал комбинации. Третий мяч уже морально сломал «Спартак». Но игра была интересная, антураж на стадионе тоже был прекрасный.

Вопросы к тренерскому штабу «Спартака» есть. Можно было в старте выпустить того же Зиньковского. Но тренерам виднее. Но игроки были, которых можно было выпустить в старте. По первой игре тяжело судить. Винить сильно тренера нельзя, играют все-таки футболисты. «Спартаку» нужно было забить первому и почувствовать уверенность. А так очень тяжело. Но сопротивление москвичи оказали. Даже игроки «Зенита» это подтвердили. Футбол складывается из микромоментов, исход которых был в пользу «Зенита», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Максим Деменко Гильермо Абаскаль
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