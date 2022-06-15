Стало известно, сколько будет зарабатывать Бакаев в «Зените»

Стали известны детали контракта экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Зените».

Напомним, сегодня, 15 июня, генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев сообщил о переходе игрока сборной России в «Зенит».

По информации Metaratings, Бакаев будет зарабатывать 1,5 миллиона евро за сезон. С учётом бонусов эта сумма может возрасти до 1,8 миллионов.

Раньше сообщалось, что 25-летний игрок подписал соглашение с петербургским клубом по схеме 3+1.

В минувшем сезоне Бакаев провёл за «Спартак» 36 матчей, забив в них три гола и отдав восемь результативных передач.